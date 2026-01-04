Трамп одобрил операцию Израиля в Ливане – СМИ

Can: президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" на операцию Израиля против "Хезболлы" для разоружения радикалов.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил кабмину, что лидер США Дональд Трамп согласился поддержать планы Тель-Авива относительно новой военной операции, целью которой станет "Хезболла". Израиль намерен провести операцию на фоне отказа ливанских радикалов сложить оружие, передает Can.
"В ответ на отказ "Хезболла" разоружиться премьер-министр заявил своим министрам, что Израиль получил зеленый свет от президента США на нападение на Ливан"
– Can
Как отмечает Can со ссылкой на источник в силовых структурах Израиля, Тель-Авив готов к возможной эскалации на севере страны.