Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже – СМИ

По данным американских СМИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в Париже провел встречи со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Париже встретился со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и его же зятем Джаредом Кушнером, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.

По его информации, эта встреча была проведена по окончании двухдневных переговоров, которые Уиткофф и Кушнер проводили с представителями Украины и стран Европы.

На повестке встречи, пишет издание, был план возможного урегулирования ситуации на Украине. По его данным, Белый дом достиг соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Дональда Трампа, так что теперь Вашингтону нужен четкий ответ на данную инициативу от Москвы.