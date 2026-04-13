Спортсмен из Азербайджана вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Азербайджанский игрок в настольный теннис Нихад Мамедов отметился уникальным достижением на соревнованиях в апреле этого года, которое вошло в "Книгу рекордов Гиннесса".

Спортсмен успешно ввел мяч в игру ударом с дистанции 18,2 метра. Это стало новым мировым рекордом, который был зафиксирован представителями азербайджанского спортивного ведомства, федерации страны и судьей Зауром Микайыловым.

Отметим, что предыдущий по дальности ввод мяча в игру осуществил турецкий спортсмен Осман Горджю.