Спортсмен из Азербайджана вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Нихад Мамедов ввел мяч в игру с самой большой для мирового настольного тенниса дистанции. Достижение попало в "Книгу рекордов Гиннесса".

Азербайджанский игрок в настольный теннис Нихад Мамедов отметился уникальным достижением на соревнованиях в апреле этого года, которое вошло в "Книгу рекордов Гиннесса". 

Спортсмен успешно ввел мяч в игру ударом с дистанции 18,2 метра. Это стало новым мировым рекордом, который был зафиксирован представителями азербайджанского спортивного ведомства, федерации страны и судьей Зауром Микайыловым. 

Отметим, что предыдущий по дальности ввод мяча в игру осуществил турецкий спортсмен Осман Горджю.

