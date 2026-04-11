Азербайджанские спортсменки завоевали золото Кубка мира по акробатической гимнастике

Гимнастки из Азербайджана стали победительницами Кубка мира по акробатической гимнастике, который проходит в Бельгии.

Спортсменки из Азербайджана, занимающиеся акробатической гимнастикой, заработали золотую награду на Кубке мира, проходящем в городе Пуурсе (Бельгия), об этом рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

Женская группа выступила на 29,350 балла и заняла с этим результатом первое место.

Обладательницами "золота" Кубка мира стали Анахита Башири, Назрин Зейниева и Захра Рашидова.

Напомним, ранее азербайджанские тамблингисты завоевали две медали на чемпионате Европы по акробатической дорожке в португальском Портимао. Взрослая команда в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева и Адиля Гаджизаде заработала серебряные награды в командном зачете. Кроме того, Тофик Алиев в индивидуальном финале также получил "серебро".