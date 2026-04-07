Спортсмен из Азербайджана попал в Книгу рекордов Гиннесса

Настольный теннис
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский спортсмен, игрок в настольный теннис, член национальной сборной Нихад Мамедов попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Достижение он совершил в спорткомплексе "Шуа" в Баку.

Там Нихад Мамедов побил мировой рекорд по вводу мяча в игру с дальней дистанции, сделав это с расстояния 17 м.

Прежний рекорд был поставлен спортсменом из Турции Османом Гюрджю, который ввел мяч в игру с 16,7 м.

