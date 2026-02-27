Армения установила новый рекорд по въездному туризму

Армения вновь становится популярной у туристов: только за первый квартал нынешнего 2026 года страна установила новый рекорд по въездному туризму, заявил министр экономики Армении Геворк Папоян.

"В частности, за первые три месяца текущего года Армению посетили 453138 туристов. Данный показатель на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года"

- Геворк Папоян

Это очень хороший результат в туристической сфере – по сути новый рекорд в истории туристической статистики Армении, говорящий о том, что страна возвращает былые позиции центра притяжения туристов, добавил министр, передает NEWS.am.

Напомним, ранее мы писали о том, что в январе-феврале нового 2026 года Армению посетили свыше 300 тысяч туристов, что на почти на 45 тысяч человек больше, чем годом ранее: как и прежде, более трети путешественников составили граждане России. В январе страна приняла 179 409 путешественников, в феврале чуть меньше - 121 285 человек, сообщили в Комитете по туризму республики.