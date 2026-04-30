В Анапе восстановили свыше 5 км песчаных пляжей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти восстановили более 5 км песчаных пляжей в районе Анапы. Всего завезено свыше 136 тыс куб м песка.

В оперштабе Краснодарского края отчитались о восстановлении свыше 5 км песчаных пляжей в районе Анапы. По информации властей, береговая зона отдыха отсыпана завезенным песком. 

"Всего на пляжи города-курорта уже завезли более 136 тыс. кубических метров песка и отсыпали свыше 5 км"

– оперативный штаб Краснодарского края 

Сообщается, что работы по созданию пляжей ведутся на территории от санатория "Рябинушка" до пляжа "Охта". Также новая береговая полоса создается в районе санатория "Бимлюк" – от пляжа комплекса до пляжа санатория "Рябинушка". 

По данным властей, здесь уже создана песчаная зона отдыха протяженностью более 1 км и толщиной песка около полуметра.

