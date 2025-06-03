Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении

В РФ временно не будет поставляться цветочная продукция из Армении, соответствующие меры были приняты Россельхознадзором.

С 22 мая 2025 года вводятся временные ограничения на ввоз цветов из Армении, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Принятые меры будут иметь силу до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов, уточнили в ведомстве.

Как пояснили в официальном сообщении, соответствующее распоряжение было принято с целью защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала РФ.

"Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается"

– Россельхознадзор

Отмечается, что при ввозе 96,2 млн цветов было 135 случаев выявления карантинных для ЕАЭС объектов.

Это составляет около 77% от показателя поставок за весь 2025 год, уточнили в сообщении.

