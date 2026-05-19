Армении стоит выбрать между членством в ЕАЭС или ЕС – Галузин

Еревану стоит определиться по вопросу участия в ЕАЭС или ЕС, такое заявление сделал заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Уточняется, что об этом он заявил в ходе общения с журналистами после заседания специальной рабочей группы Совбеза РФ.

Как подчеркнул Галузин, в Москве хотели бы ясности относительно этого выбора Армении.

"Мы обсудили состояние и перспективы отношений с Арменией. Мы за то, чтобы наступила ясность все-таки относительно того, куда идет Армения"

— Михаил Галузин

Тем не менее, российская сторона не ставит армянским коллегам какого-либо срока по этому вопросу.