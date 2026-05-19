Дональд Трамп высоко оценил встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина

Американский президент заявил о том, что приветствует переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в Пекине.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ, на базе Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона.

"Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами"

— Дональд Трамп

Также американский лидер отметил, что Вашингтону удается выстраивать "хорошие отношения" и "позитивный диалог" со всеми международными партнерами.

Напомним, 19-20 мая в китайской столице состоялись переговоры переговоры лидеров России и КНР – Владимира Путина и Си Цзиньпина.