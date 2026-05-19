Путин завершил визит в КНР

Российский лидер Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. Самолет главы государства вылетел из Пекина.

Президент России прибыл в столицу Китая вчера, где его встретил глава МИД КНР Ван И. Сегодня Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также провел переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

Сообщается, что Путин и Си достигли договоренностей в сфере энергетики, а также по другим направлениям сотрудничества.