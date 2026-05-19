Пезешкиан обсудил с главой МВД Пакистана переговоры Ирана и США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел переговоры с главой МВД Пакистана Мохсином Накви. Важнейшей темой беседы стали переговоры США и Ирана.
Пезешкиан выразил благодарность Исламабаду за вклад в укрепление стабильности в регионе.
Стороны договорились поддерживать дипломатические контакты по ирано-американскому дипломатическому процессу. Тегеран и Исламабад также договорились об укреплении регионального сотрудничества между исламскими странами.
Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что визит Накви в Иран посвящен финализации переговорного документа.