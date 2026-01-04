Вестник Кавказа

В США рассказали об отношениях Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

В США рассказали об отношениях Трампа с Путиным и Си Цзиньпином
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Белом доме заявили, что Трамп поддерживает открытые и честные отношения с лидерами России и Китая.

У президента США Дональда Трампа открытые и честные отношения с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, сообщила официальный спикер Белого дома Кэролайн Левитт. 

"Я думаю, у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом России Путиным, так и с председателем КНР Си Цзиньпином. Как вы знаете, он неоднократно разговаривал с ними с момента вступления в должность около года назад, и я полагаю, что эти личные отношения будут продолжаться"

– Кэролайн Левитт

Левитт также обозначила позицию Вашингтона по Гренландии. По словам Левитт, остров необходим США для большего контроля над арктическим регионом.   

По данным СМИ, Соединенные Штаты намерены выкупить Гренландию у Дании, при этом официальные лица Вашингтона исключают военное решение вопроса. 

