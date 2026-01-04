Эрдоган и Трамп обсудили международную повестку дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, стороны обсудили ряд актуальных вопросов, включая Венесуэлу, информирует канцелярия Эрдогана.
"Лидеры обсудили двусторонние отношения в политической сфере между Турцией и Соединенными Штатами, сотрудничество в оборонной промышленности, шаги, которые необходимо предпринять для достижения целевого объема торговли между двумя странами, а также региональные и глобальные вопросы, включая ситуацию в Газе и Венесуэле"
– канцелярия президента Турции
Разговор президентов состоялся 5 января. Ранее сообщалось, что в рамках переговоров Эрдоган и Трамп обсудят вопрос поставок в Турцию американских истребителей F-35 и F-16, а также возможность снятия санкций США, введенные в отношении Турции в рамках CAATSA.