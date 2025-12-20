Поставки истребителей F-16 и F-35 обсудят президенты Турции и США

Тема поставок американских истребителей в Турцию станет одной из центральных во время сегодняшних переговоров лидеров двух стран. Ожидается, что Эрдоган и Трамп также обсудят отмену санкций США в отношении Турции.

Президенты Турции и Соединенных Штатов Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе предстоящих телефонных переговоров собираются обсудить вопрос поставок в республику американских истребителей F-35 и F-16. Об этом пишет турецкая пресса.

Издание Beyaz, что одной из обсуждаемых тем также станут санкции, введенные в отношении Турции в рамках закона CAATSA.

Кроме того, лидеры двух стран поговорят о ситуации вокруг банка Halkbank и об интеграции курдских формирований SDF в состав сирийской армии.

Помимо этого, президенты коснутся последних событий в секторе Газа.

Напомним, телефонные переговоры Эрдогана и Трампа запланированы на 5 января.