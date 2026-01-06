Тегеран обвинил Израиль и США в беспорядках в Иране

Иранское руководство озвучило сегодня заявления о протестах и беспорядках в Исламской Республике, возложив ответственность за разрушения и человеческие жертвы на внешние силы – прежде всего на Израиль и США.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил уверенность в том, что участники антиправительственных протестов, уничтожающие государственные символы и поджигающие здания органов власти, делают это за зарубежные деньги.
"Исламская Республика основана на крови сотен тысяч благородных людей и не уступит тем, кто сеет разрушение. Она не потерпит наймитов иностранных держав. Кем бы ты ни был, если стал наемником иностранцев, работал на иностранцев – народ тебя проклинает"
– Али Хаменеи
Верховный лидер прямо указал, что протестующие действуют так, как нужно президенту США Дональду Трампу, который в эти дни заявляет о поддержке иранских граждан в их выступлениях против властей.
"Кучка неопытных, невнимательных и недальновидных людей верит Трампу и действует в угоду ему. Поджигают мусорные баки, чтобы ему понравилось"
– Али Хаменеи
В связи с этим Хаменеи призвал иранских граждан, в особенности молодежь, сплотиться ради защиты государственности ИРИ, подчеркнув, что именно путем единства иранцы смогут одолеть любого неприятеля.
Вслед за верховным лидером сходное заявление распространил Высший совет национальной безопасности ИРИ. В документе признается, что первоначальным импульсом протестов стали проблемы в экономике Ирана, однако затем подчеркивается, что недовольство граждан используется внешними противниками Исламской Республики как возможность для государственного переворота.
"Израиль направил протесты в русло дестабилизации обстановки в стране. Последние высказывания Трампа лишь подтверждают сговор двух режимов, стремящихся подорвать устои жизни иранского народа"
– Высший совет национальной безопасности ИРИ
Госструктура также призвала граждан Ирана проявить единство, чтобы не допустить реализации планов внешних противников по свержению властей Исламской Республики.