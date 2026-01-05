Вестник Кавказа

Землетрясение произошло на северо-западе Грузии

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Небольшое землетрясение потрясло сегодня утром регион Рача в северо-западной части Грузии. Информации о разрушениях на данный момент нет.

Подземные толчки были зарегистрированы сегодня утром на северо-западе Грузии, сообщение о землетрясении было опубликовано на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Его магнитуда составила 3,1. Время сейсмособытия – 11:18 (по Тбилиси). Произошло оно на расстоянии 3 км от города Они в горном регионе Рача.

Глубина залегания очага составила 10 км.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

