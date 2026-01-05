Ильхам Алиев: Азербайджан – очень привлекательное место для инвестиций

Азербайджан обладает прекрасным инвестиционным климатом, такое заявление сделал президент страны Ильхам Алиев в ходе официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, построенной компанией ACWA Power из Саудовской Аравии.
"В Азербайджане сложился прекрасный инвестиционный климат. Мы смогли привлечь в нашу страну более $300 млрд иностранных инвестиций"
– Ильхам Алиев
Глава государства очень высоко оценил финансовое положение Азербайджана. Он напомнил, что реформы, которые реализуются в этой сфере, и уже достигнутые успехи получают высокую оценку и от ведущих мировых рейтинговых агентств.
"Неслучайно наш кредитный рейтинг сегодня еще более повысился – до инвестиционного уровня с положительным прогнозом"
– Ильхам Алиев
Президент отметил, что внешний долг Азербайджана находится на очень низком уровне и составляет немногим более 6% от ВВП. При этом, обратил внимание он, валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 16-17 раз, так что по этому показателю Азербайджан находится среди ведущих стран мира.
"Все эти и другие факторы дают основание говорить, что инвестирование в Азербайджан будет приносить выгоду, прибыль. Сегодня Азербайджан – очень привлекательное место для инвестиций"
– Ильхам Алиев
Глава государства обратил внимание на политическую, экономическую и социальную стабильность. Ильхам Алиев подчеркнул, что на протяжении пяти лет Азербайджанская Республика официально живет в условиях мира, в стране с широким масштабом проводятся созидательные работы. А на примере сегодняшней церемонии, указал он, четко видно и доверие к Азербайджану иностранных компаний. Глава государства также заявил, что эта вера полностью обоснована.