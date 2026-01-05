Китай может обогнать Египет и ОАЭ по популярности отдыха у россиян

Отмена визового режима для туристов уже вызвала рост турпотока из России в Китай, а в следующем году Поднебесная может и вовсе обогнать такие направления, как Египет и ОАЭ, следует из прогноза АТОР.

Динамика туристического потока из России в Китай дает основания предполагать, что в будущем году КНР может опередить такие традиционно популярные направления, как Египет и ОАЭ, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Исходя из сегодняшних показателей и прогнозов, Китай может в следующем году догнать Египет и ОАЭ и даже опередить их, хотя вряд ли достигнет показателей Турции"

– Майя Ломидзе

В то же время она уточнила, что топ-5 стран для выездного туризма в 2026 году предположительно не изменится, однако они могут поменяться в этом списке местами, в частности, за счет роста популярности Китая. Ломидзе сообщила, что после отмены виз российские туристы стали ездить в эту страну чаще почти на 30%, так что в итоге число визитов составило 2,45 тыс, пишет ТАСС.

Напомним, что безвизовый режим для россиян, едущих в Китай, начал действовать 15 сентября 2025 года.