Китайский Новый год отметят ярким фестивалем в "Аптекарском огороде"

Через месяц в "Аптекарском огороде" в центре Москвы стартует красочный фестиваль, посвященный китайскому Новому году. Сад украсят драконы и красные фонарики.

Китайский Новый год готовятся отмечать в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в российской столице.

Праздничный фестиваль стартует ровно через месяц – 7 февраля и продлится до 9 марта. Гостей "Аптекарского огорода в эти дни будут ждать сотни красных фонариков, эффектные драконы, красочные гирлянды и другие сюрпризы.

"Впервые мы провели этот фестиваль два года назад, и он прошел с фантастическим аншлагом! В этом сезоне будет больше драконов и других декораций. Субтропическая оранжерея преобразится"

– Аптекарский огород

В ботсаду добавили, что в КНР Новый год также известен как Праздник весны, и в рамках китайского новогоднего фестиваля будет организована цветочная выставка "Репетиция весны" – посетители увидят тысячи нарциссов, тюльпанов и подснежников, она откроется 14 февраля.

В 2026 году китайский Новый год придет 17 февраля – его дата ежегодно меняется и зависит от сроков наступления второго после зимнего солнцестояния новолуния.