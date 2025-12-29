Заполняемость отелей в Сочи и Минводах превысила 80%

Сочи и Минводы востребованы среди туристов в новогодние праздники. Уровень бронирований составляет 80% или выше.
Туристические ведомства отчитались о практически полной заполняемости отелей в популярных российских курортах – Сочи, Минводах и Шерегеше.
В Минводах отели заполнены на 85-90%, заявили в Минтуризма Ставрополья.
"Наш акцент — на гарантированном качестве отдыха и оздоровительном эффекте для каждого гостя. Если говорить о загрузке всего номерного фонда, он составляет 85-90%"
– Минтуризма Ставрополья
В Сочи ожидается близкая к максимальной заполняемость мест размещения в новогодние праздники. Множество туристов решили отметить Новый год в "Роза Хутор", уровень бронирования в новогоднюю ночь здесь составляет около 80%. В самом городе уровень бронирования составляет порядка 65%.