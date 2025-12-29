Вестник Кавказа

Заполняемость отелей в Сочи и Минводах превысила 80%

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочи и Минводы востребованы среди туристов в новогодние праздники. Уровень бронирований составляет 80% или выше.

Туристические ведомства отчитались о практически полной заполняемости отелей в популярных российских курортах – Сочи, Минводах и Шерегеше. 

В Минводах отели заполнены на 85-90%, заявили в Минтуризма Ставрополья. 

"Наш акцент — на гарантированном качестве отдыха и оздоровительном эффекте для каждого гостя. Если говорить о загрузке всего номерного фонда, он составляет 85-90%"

– Минтуризма Ставрополья 

В Сочи ожидается близкая к максимальной заполняемость мест размещения в новогодние праздники. Множество туристов решили отметить Новый год в "Роза Хутор", уровень бронирования в новогоднюю ночь здесь составляет около 80%. В самом городе уровень бронирования составляет порядка 65%.

