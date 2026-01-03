Отказаться от поездок по Транскаму призывают автомобилистов

Поездки по Транскаму (Транскавказской магистрали), предупреждают в МЧС Южной Осетии, в ближайшие сутки могут быть очень опасны.

Погодные условия сделают очень опасным проезд по Транскавказской автомагистрали (Транскаму) уже в ближайшие часы, экстренное предупреждение распространила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

В нем говорится, что с десяти часов вечера четверга до трех часов дня пятницы на трассе по обе стороны от Рукского тоннеля будет идти мощный снегопад. В результате к северу от тоннеля выпадет до 40 см снега, в южном направлении – до 30 см.

Кроме того, в районе дороги будет дуть сильный ветер, порывы его будут достигать 13 м/с. Видимость на дороге сократится до 100 м. Наконец, так как температура воздуха ночью будет падать значительно ниже нуля, а днем подниматься до плюсовых значений, на дороге появятся накат и гололед.

В таких условиях, отметили в МЧС, поездки по Транскаму лучше не совершать. Если это неизбежно, то нужно проявлять максимальную бдительность, ездить только на зимней резине и иметь при себе цепи противоскольжения.