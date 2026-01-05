Новогодние елки призывают сдавать в Алматинский зоопарк

Попрощаться с натуральной елкой после Нового года и заодно помочь животным можно в Алматы – городской зоопарк принимает использованные символы праздника.

Жителям Алматы рассказали об интересной возможности избавиться от натуральной новогодней елки после праздников – ее можно отнести в Алматинский зоопарк, рассказали в его пресс-службе.

Передать отслуживших свое пушистых красавиц зоопарку можно по 18 января.

Сотрудники зоопарка разместят ели в вольерах, где живут олени и косули, лани и кабаны, а также другие животные. Появление зеленой соседки позволит стимулировать активность обитателей зоопарка и уменьшить их стресс.

Елки принимают у служебного входа зоопарка (ул. Орманова, 64).

Напомним, что новогодняя елка считается крупногабаритным мусором, и целиком выбрасывать ее в мусорный контейнер запрещено.