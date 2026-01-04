В Азербайджане обозначили приоритет развития Срединного коридора в 2026 году

АЖД: в 2026 году планируется сделать акцент на развитии восточного направления Срединного коридора. В компании намерены добиться функционирования транспортной артерии в обоих направлениях.

В АЖД назвали восточное направление ключевым для развития Срединного коридора в наступившем году.

По словам советника главы АЖД Эмиля Мамедова, Срединный коридор за последние годы вырос из идеи в реально функционирующий проект. По словам Мамедова, грузоперевозки в западном направлении продолжают расти.

"Объемы перевозок в западном направлении растут из года в год - этому способствовали уже реализованные конкретные шаги: координация через совместное предприятие по ТМТМ, расширение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, увеличение парка подвижного состава, ввод новых контейнерных судов на Каспийском море, а также продолжающаяся модернизация портовой инфраструктуры"

– Эмиль Мамедов

Новой целью АЖД является организация стабильных перевозок в восточном направлении. По словам Мамедова, в АЖД рассчитывают превратить односторонний коридор в маршрут, который действует в обоих направлениях. В Азербайджане намерены продолжать сотрудничество с зарубежными партнерами для развития транспортного коридора.