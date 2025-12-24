Вестник Кавказа

Россиянам по безвизу доступны 120 стран

Заграничный и внутренний паспорта РФ
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Граждане России на начало 2026 года могут без заблаговременного оформления виз посещать 120 стран мира, рассказали в Госдуме.

Паспорт гражданина РФ открывает 120 стран мира, отметил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

"Сегодня россиянам доступны 120 стран и территорий с полностью безвизовым и условно безвизовым режимом"

– Тарбаев

Условно безвизовыми считаются государства, где виза ставится по прибытии или онлайн оформляется электронное разрешение (ETA).

В конце 2025 года безвиз был введен для поездок в Китай, Оман, Иорданию, вскоре вступит в силу безвизовый режим с Саудовской Аравией. Также безвизовой может стать Индия для организованных туристов, передает ТАСС.

