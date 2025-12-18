Аэропорты Ставропольского края приняли более 5 млн пассажиров за год

Вестник Кавказа

Действующие на Ставрополье воздушные гавани за прошлый год приняли и отправили свыше 5 млн пассажиров – ранее в них были открыты новые терминалы.

Воздушные гавани Ставропольского края, а именно аэропорты Ставрополя и Минвод, пропустили через себя поток в более чем 5 млн пассажиров в прошедшем году, рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По словам главы региона, в наступившем году краевые власти продолжат предоставлять поддержку авиасообщению, включая 11 межрегиональных направлений из Минвод, а также рейс Ставрополь – Сочи и международный рейс из Минвод в Минск.

"Будем и дальше открывать наш край для страны и мира"

– Владимир Владимиров

Стоит отметить, что оба аэропорта Ставропольского края в последнее время обзавелись новыми терминалами для внутренних рейсов. Чуть более года назад, в декабре 2024-го, заработал новый терминал в воздушной гавани Ставрополя, а в мае прошлого года это произошло в Минводах.

