Пожар произошел в Кисловодском нацпарке

Кисловодский национальный парк
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Сухая трава горела сегодня в Кисловодском национальном парке. К счастью, пожарные оперативно справились с огненной стихией.

Возгорание тушили сегодня на территории Кисловодского национального парка, о ЧП сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Пожар начался в районе Сосновой горы. Вскоре он разгорелся и занялся площадь 800 кв м, пламя охватило сухую траву.

Пожарные потушили возгорание. С огнем боролись девять человек и три единицы техники.

Причины, из-за которых началось возгорание, пока не известны. Они будут определены в ходе расследования.

