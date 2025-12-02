Пожар произошел в Кисловодском нацпарке

Сухая трава горела сегодня в Кисловодском национальном парке. К счастью, пожарные оперативно справились с огненной стихией.
Возгорание тушили сегодня на территории Кисловодского национального парка, о ЧП сообщает пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.
Пожар начался в районе Сосновой горы. Вскоре он разгорелся и занялся площадь 800 кв м, пламя охватило сухую траву.
Пожарные потушили возгорание. С огнем боролись девять человек и три единицы техники.
Причины, из-за которых началось возгорание, пока не известны. Они будут определены в ходе расследования.