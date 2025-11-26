Российские туристы назвали отдых в Кисловодске одним из лучших в декабре

Кисловодск вошел в "горячую десятку" самых популярных направлений у россиян для отдыха в декабре, сообщил российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Российские путешественники назвали ставропольский город-курорт Кисловодск одним из лучших для зимнего отдыха в декабре – в "горячую десятку" рейтинга их предпочтений также вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Краснодар, Калининград, Красная Поляна и Анапа, говорится в сообщении сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Кисловодск в числе популярных туристических направлений в зимний период – это уже сформировавшийся тренд, и это снова подтверждает его значимость для отдыха и оздоровления, отметил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Гости едут за тем, чтобы посетить живописные окрестности города, но мы совместными усилиями продолжаем работать над улучшением инфраструктуры и сервисов, чтобы сделать их пребывание у нас максимально комфортным и запоминающимся"

- Евгений Моисеев

Градоначальник подчеркнул, что популярность курорта очень важна для городской экономики, поскольку туристические деньги создают новые рабочие места, новые инвестиции и приводят к росту заработной платы в частном секторе, а это - главная задача городских властей, поэтому стабильный высокий турпоток очень важен и нужен в течение всего года.

В декабре гостей и жителей Кисловодска будет ждать уже ставшая традиционной насыщенная новогодняя культурно-развлекательная программа, добавил Евгений Моисеев.