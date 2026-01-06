Террористы бегут из Алеппо

Боевики сирийского отделения YPG/СДС запрещенной в Турции террористической организации РПК начали спешно покидать город Алеппо – их эвакуация проходит из двух городских кварталов.

После операций правительственных войск Сирии боевики сирийского отделения YPG/СДС запрещенной в Турции террористической организации РПК, заблокированные в одном из районов в центре Алеппо, стали спешно покидать его, уходя в районы к востоку от реки Евфрат.

Боевики группировки покинут оккупированные ими районы Алеппо Ашрафия и Шейх Максуд в ближайшие часы, причем только с легким личным оружием, сообщили источники в оборонных структурах страны, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Также военные продолжают разминирование в этих районах, после чего местным жителям разрешат вернуться в свои дома. Также вскоре здесь заработают государственные учреждения, однако их население попросили не торопиться с возвращением и соблюдать все распоряжения сирийских властей.

Напомним, ранее мы писали о том, что бои в Алеппо, вспыхнувшие 6 января, прекратились этой ночью по инициативе Дамаска после телефонной беседы Ахмеда аш-Шараа с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Боевые действия продолжались менее трех дней после того, как военное крыло СДС атаковало несколько боевых позиций регулярной армии. Цели команды временного президента Ахмеда аш-Шараа – снизить напряженность в Алеппо, не допустить гибели гражданского населения и возобновить работу соцучреждений в городе.