Дамаск остановил бои в Алеппо после звонка Эрдогана

Начавшиеся 6 января бои в Алеппо прекратились этой ночью по инициативе Дамаска. Ахмед аш-Шараа решил деэскалировать ситуацию после разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сегодня ночью в Алеппо были официально прекращены бои между регулярной сирийской армией и вооруженными группами многонациональных Сирийских демократических сил, по-прежнему контролирующих значительную часть северо-востока Сирии. Таким образом, боевые действия продолжались менее трех дней после того, как военное крыло СДС атаковало несколько боевых позиций регулярной армии.

Инициатива остановить боевые действия против контролируемых сирийскими курдами СДС исходила от Дамаска – о введении перемирия с трех утра 9 января объявило Минобороны переходного правительства Сирии. Цели команды временного президента Ахмеда аш-Шараа – снизить напряженность в Алеппо, не допустить гибели гражданского населения и возобновить работу соцучреждений в городе.

В то же время Дамаск позиционирует перемирие не как откат к позициям прошлого года, а как возможность для вооруженных групп СДС уйти из ряда районов Алеппо. При этом не уточняется, в каком направлении могут уходить представители Сирийских демократических сил.

"Прекращение огня будет введено в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд в Алеппо. Вооруженные группы обязаны покинуть этот район. Сирийская армия обязуется обеспечить сопровождение и безопасный проход"

– Минобороны Сирии

По оценкам обеих сторон за три дня боевых действий погибли одиннадцать человек, еще 81 человек был ранен.

Отметим, что в ночь на 9 января Ахмед аш-Шараа получил телефонный звонок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Темой переговоров стали бои в Алеппо, расположенном всего в 40 км от турецкой территории.

По данным турецких СМИ, Эрдоган и аш-Шараа обсуждали эскалацию напряженности в Алеппо в контексте задач стабилизации обстановки на севере Сирии, а также рассмотрели ход военной операции сирийской армии против СДС. После этого Минобороны Сирии заявило о введении перемирия.

Напомним, что между Дамаском и СДС 10 марта прошлого года было заключено соглашение о постепенной реинтеграции курдского северо-востока в сирийское правовое поле для обеспечения территориальной целостности Сирии. Одним из пунктов соглашения значится вхождение вооруженных групп СДС в состав регулярной сирийской армии – ориентировочно оно должно было начаться 31 декабря прошлого года, однако за прошедшие с заключения соглашения месяцы прогресса по этому пункту не было. СДС отказывается подчиняться Дамаску, что с декабря провоцирует боестолкновения между сторонами.