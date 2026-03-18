Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-Байрам

Российский президент Владимир Путин направил мусульманам России поздравление с праздником Ураза-Байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама"

– Владимир Путин

В своем поздравлении глава государства обратил внимание на глубокое уважение, с которым российские мусульмане относятся к историческим и духовным традициям, отметив, что праздник широко отмечается в общинах и семейном кругу.

Президент отметил и организацию во время священного месяца Рамадан значительных благотворительных, культурно-просветительских мероприятий, событий для детей.

Глава государства также указал на роль, которую играют мусульманские организации.

"Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание реализации патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив"

– Владимир Путин