Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-Байрам

Российский президент Владимир Путин направил мусульманам России поздравление с праздником Ураза-Байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
"На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, к милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама"
– Владимир Путин
В своем поздравлении глава государства обратил внимание на глубокое уважение, с которым российские мусульмане относятся к историческим и духовным традициям, отметив, что праздник широко отмечается в общинах и семейном кругу.
Президент отметил и организацию во время священного месяца Рамадан значительных благотворительных, культурно-просветительских мероприятий, событий для детей.
Глава государства также указал на роль, которую играют мусульманские организации.
"Мусульманские организации вносят созидательный вклад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, развивают конструктивный диалог с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание реализации патриотических, образовательных, гуманитарных инициатив"
– Владимир Путин