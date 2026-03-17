Ураза-байрам 2026 от А до Я: что за праздник, сколько длится, что нельзя делать и как отмечать?

Ураза-байрам - один из двух главных праздников всех мусульман - в 2026 году отмечают 20 марта. Праздник, знаменующий завершение длительного поста Рамадан, наполнен радостью и благодарностью Всевышнему за его милость и защиту. Как молятся в Ураза-байрам, какие блюда готовят, можно ли работать в этот день и как поздравить с праздником на разных языках?

Какого числа Ураза-байрам в 2026 году?

На территории Российской Федерации Ураза-байрам в 2026 году, согласно решению Духовного управления мусульман, отмечается 20 марта: именно в этот день во всех мечетях страны будет проведена праздничная молитва, ид-намаз. Пост прекращают держать накануне: после наступления времени вечерний молитвы 19 марта.

Интересный факт: Ураза-байрам и Луна неразрывно связаны. В большинстве стран мира наступление нового месяца определяют на основе астрономических расчетов, а на Аравийском полуострове, родине ислама, точную дату Рамадана ежегодно определяют в самый последний момент с помощью наблюдений. Жители и астрономы Саудовской Аравии и ОАЭ в в последний день Рамадана собираются после вечерней молитвы магриб, чтобы увидеть молодой месяц. В зависимости от того, увидели они Луну или нет, праздник Ураза-байрам может начаться либо раньше, либо позже на один день.

Когда закончится Ураза-байрам в 2026 году?

Начало Ураза-байрама - это 20 марта. В рамках религиозного канона Ид аль-Фитр длится всего один день: первый день месяца Шавваль, 10го месяца мусульманского календаря. Однако во многих мусульманских странах, а также в странах, где проживает большое количество мусульман, празднование Ураза-байрама длится два или три дня в зависимости от того, на какой день недели приходится торжество. В 2026 году мусульмане будут отмечать Ораза-байрам, как его называют некоторые тюркоязычные народы, три дня: с 20 по 22 марта. Конец праздника придется на воскресенье.

Интересный факт: дольше всех в мире в 2026 году Ураза-байрам будут отмечать жители Катара. Мусульмане ближневосточной страны будут отдыхать с 17 по 23 марта включительно.

Как отдыхаем в Ураза-байрам в России?

В России Ураза-байрам не государственный праздник. Между тем, в ряде регионов страны, где проживает мусульманское население, Ураза-байрам был объявлен праздничным, а значит, нерабочим днем.

Больше всего нерабочих дней в связи с праздником будет в Чечне: здесь жители отдохнут на Ураза-байрам с 19 по 21 марта;

По одному нерабочему дню в связи с Праздником разговения, 20 марта, дадут жителям остальных регионов Северного Кавказа, кроме Краснодарского и Ставропольского Края;

Жители Башкортостана, Татарстана и Крыма тоже отдохнут по одному дополнительному дню - 20 марта.

Интересный факт: хотя Ураза-байрам — праздник, который традиционно проводится в кругу семьи и друзей, работать в этот день можно. Если мусульманин изъявляет желание принять участие в праздничной молитве, например, он заранее отпрашивается у работодателя. В целом, правительства стран, где проживает мусульманское население, призывают компании идти на уступки верующим последователям ислама в один из двух важнейших дней в году.

Как отмечают Ураза-байрам?

Ураза-байрам начинается с праздничной молитвы, которая называется ид-намаз. Что нужно делать перед ней:

исполнить гусль - омовение. Гусль в Ураза-байрам рекомендованная сунна;

надеть лучшую и чистую одежду, если есть возможность - даже новую;

использовать парфюм;

съесть нечётное количество фиников;

дать закят аль-фитр - обязательную милостыню Праздника разговения;

направляясь в место молитвы, повторять особый праздничный такбир (возвеличивание Аллаха):

Аллах - величайший, Аллах - величайший. Нет бога кроме Аллаха, достойного поклонения, кроме него. Аллах - величайший, Аллах - величайший, и вся хвала Ему

Намаз ид - коллективная молитва, которая совершается в два ракаата. Перед ней обязательно делается намерение на глубокое и искреннее моление. После молитвы имам произносит проповедь, напоминая мусульманам о благодарности, щедрости, а также важности сохранения добродетелей, которые были приобретены за время Рамадана.

В Москве коллективный праздничный намаз начнётся в 07:00 во всех мечетях, включая Соборную мечеть, Историческую мечеть, Мемориальную мечеть ”Шухада”, а также временную площадку Центра технических видов спорта ”Москва.

После коллективной молитвы мусульмане:

проводят время с семьей/друзьями за праздничным столом;

дарят подарки близким;

помогают по возможности нуждающимся.

Интересный факт: к сожалению, в 2026 году в ОАЭ, в том числе в Дубае, коллективная молитва на Ураза-байрам на открытом воздухе запрещена в связи с продолжающимся конфликтом Ирана с США и Израилем.

Как поздравить с Ураза-байрамом?

Традиционная фраза, которой поздравляют с Ураза-байрамом по-арабски звучит как: ”Ид мубарак” - что в переводе означает ”Благословенного праздника!” Поздравить мусульманина с Ид аль-Фитр можно и на русском языке, например, такими фразами, как: ”Счастливого Ураза-байрама” или просто ”Поздравляю с праздником Ураза-байрам”.

Еще один вариант поздравления с Праздником разговения тюрский: ”Ураза-байрам хайирлы олсун”, что означает ”счастливого праздника Ураза-байрам”. Так с праздником поздравляют жители Крыма. Второй вариант: ”Ураза-байрам мубарык булсын” - он распространён в Татарстане и Башкортостане.

Желают в Ураза-байрам благополучия, успехов, милости и защиты Всевышнего.

Интересный факт: если вы отправляетесь в гости на Ураза-байрам, в первую очередь, поздравьте самых старших членов семьи, вас принимающей: это одна из традиций праздника. Хорошим тоном будет принести подарок, например, сладости.

Что нельзя делать в Ураза-байрам?

Мусульмане отмечают Ураза-байрам щедро, не жалея угощений для родных и близких, а также стараясь поздравить всех, кто им дорог. В этот день дозволено радоваться и веселиться, благодаря Всевышнего за его покровительство. Однако не всё разрешено делать в Праздник разговения. Два запрета касаются пищевого поведения:

в этот день нельзя поститься, что следует как из арабского, так и из персидского названия праздника, которые переводятся как ”праздник прекращения поста”; пить на Ураза-байрам алкоголь нельзя, поскольку употребление алкоголя в целом запрещено в исламе.

Другие рекомендации и правила Ураза-байрама касаются поведения и вешнего вида:

одежда на праздник должна быть скромной, но чистой или новой по возможности;

в день праздника следует воздерживаться от резкого высказывания своего мнения и взглядов, вместо этого практикуя сдержанность и такт;

важно оказывать помощь в праздник, в том числе и с приготовлением блюд к Ураза-байраму, а также уборкой после завершения торжеств.

Интересный факт: во всех регионах России, где празднуют Ураза-байрам, праздничные блюда разные, при этом традиционной считается вкусная и сытная еда, в том числе манты, чебуреки, кебабы, а также всевозможная выпечка, конфеты, сухофрукты и шоколад.

Когда будет Ураза-байрам в 2027 году?

В 2027 году Ураза-байрам будет отмечаться 10 марта, а месяц Рамадан продлится c 8 февраля по 9 марта.