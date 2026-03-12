Месяц Шавваль 2026: когда начинается, сколько дней, время намаза

Месяц Шавваль занимает особое положение в исламском календаре. Десятый месяц лунного года следует непосредственно за священным Рамаданом и открывается одним из двух величайших праздников в исламе. Что значит Шавваль, сколько дней в месяце Шавваль в 2026 году, а также когда время намаза в месяц Шавваль в 2026 году?

Что значит Шавваль?

Шавваль - десятый месяц исламского лунного календаря (хиджры). Он наступает сразу после священного месяца Рамадан и занимает особое место в жизни мусульман. Название месяца происходит от арабского глагола "шаля", что означает "поднимать" или "нести". Согласно лингвистическим толкованиям, это название связано с периодом, когда бедуины-арабы поднимали свои пожитки и палатки, отправляясь в путешествия, а также с временем, когда верблюдицы готовились к вынашиванию потомства.

Первый день Шавваля знаменуется одним из двух величайших праздников в исламе - Ураза-байрам (Ид аль-Фитр или праздник разговения). Этот день служит знаком благодарности Всевышнему за завершение Рамадана и наградой для верующих, которые провели священный месяц в посте и поклонении.

Шавваль считается месяцем продолжения духовного пути. Если Рамадан был тренировкой для тела и души, то Шавваль позволяет закрепить приобретенные навыки и сохранить духовный импульс. Это время, когда верующие могут доказать, что их вера не ограничивается только одним месяцем в году, а представляет собой постоянное состояние.

Каковы достоинства месяца Шавваль?

Первое значение Шавваля заключается в том, что он начинается с праздника Ураза-байрам. Это один из двух главных праздников, признанных шариатом.

Второе по значимости достоинство месяца Шавваль - это возможность соблюдать шесть дней дополнительного поста:

Подобно тому, как дополнительные молитвы восполняют пробелы в обязательных молитвах, пост в Шавваль восполняет любые упущения и недостатки, которые могли быть допущены во время поста в Рамадан;

Когда Аллах принимает доброе дело человека, Он дает ему возможность совершать еще больше благих поступков после этого. Пост в Шавваль может служить признаком того, что пост в Рамадан был принят;

Соблюдение дополнительного поста - это способ поблагодарить Всевышнего за прощение грехов и огромные благословения, дарованные в Рамадан;

Окончание Рамадана не означает окончание поклонения. Шавваль помогает сохранить духовную связь и не возвращаться к прежним плохим привычкам;

Как обещано в хадисе, даже тем, кто не в состоянии поститься целый год, дается возможность получить такую же награду за пост в Рамадан и дополнительные шесть дней.

Кроме того, Шавваль - это первый из трех месяцев, известных как Ашхур аль-Хадж (месяцы Хаджа). В этот период, длящийся до 10-го числа месяца Зу-ль-Хиджжа, разрешено начинать совершать некоторые обряды паломничества. В частности, паломники могут совершать Таваф аль-Кудум (обход прибытия вокруг Каабы) и сай (ритуальный бег между холмами Сафа и Марва) в рамках подготовки к Хаджу. Также именно с наступлением Шавваля разрешается совершить умру таматту - малый хадж, который затем сочетается с большим паломничеством. Вступление в состояние ихрама для Хаджа до наступления Шавваля считается нежелательным.

Когда начинается месяц Шавваль в 2026 году?

Определение точной даты начала месяца Шавваль напрямую зависит от наблюдения молодого месяца (хиляля). Согласно исламской традиции, новый месяц начинается с заходом солнца после 29-го дня текущего месяца. Если вечером 29-го дня Рамадана луна видна невооруженным глазом или с помощью оптических приборов, месяц заканчивается, и следующий день становится первым днем Шавваля. Если луну увидеть не удается, месяц Рамадан продлевается до 30 дней.

Сегодня, 18 марта 2026 года, является 29-м днем Рамадана 1447 года хиджры для стран, которые начали пост с 18 февраля (например, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Катар). Верховные суды и комитеты по наблюдению луны этих стран призвали мусульман сегодня вечером искать новолуние Шавваля.

Согласно астрономическим расчетам, наблюдение молодого месяца вечером 18 марта крайне маловероятно. Как сообщает Международный астрономический центр, луна зайдет до захода солнца, а новолуние произойдет позже вечером, что делает луну невидимой. Египетский Национальный институт астрономических и геофизических исследований прогнозирует, что серп молодого месяца можно будет увидеть вечером 19 марта, и он останется видимым в небе над Каиром в течение 35 минут после заката.

Основываясь на астрономических прогнозах, первый день Шавваля (Ураза-байрам) ожидается в пятницу, 20 марта 2026 года.

Когда заканчивается месяц Шавваль в 2026 году?

Первый день месяца Шавваль (Ид аль-Фитр) был официально объявлен в пятницу, 20 марта 2026 года, после того, как в Саудовской Аравии и ряде других стран Ближнего Востока не удалось увидеть новолуние вечером 18 марта. Таким образом, пост в Рамадане продлился 30 дней.

Если месяц Шавваль продлится 29 дней, его последний день (29 Шавваля) выпадет на пятницу, 17 апреля. Это наиболее вероятный сценарий, основанный на астрономических прогнозах, которые использовались для определения начала месяца;

Если месяц Шавваль продлится 30 дней, его последний день (30 Шавваля) придется на субботу, 18 апреля.

Окончательная продолжительность месяца станет известна только вечером в пятницу, 17 апреля 2026 года, когда религиозные власти стран региона будут наблюдать за появлением молодого месяца следующего месяца - Зу-ль-Каада. Если луну увидят вечером 17 апреля, месяц Шавваль закончится в этот же день.

Сколько дней в месяце Шавваль в 2026 году?

Количество дней в месяце Шавваль, как и в любом другом месяце лунного календаря, составляет 29 или 30 дней. Точная продолжительность станет известна только после наблюдения луны следующего месяца (Зу-ль-Каада) вечером 29-го дня Шавваля.

Учитывая, что месяц начался 20 марта 2026 года:

Если луна Зу-ль-Каада будет увидена вечером 17 апреля, то месяц Шавваль продлится 29 дней;

Если луну увидеть не удастся, месяц завершится 18 апреля, продлившись 30 дней.

Окончательное решение будет принято религиозными властями в каждой стране отдельно.

Когда время намаза в месяц Шавваль 2026 году?

Представляем время намазов в марте-апреле 2026 года по информации ДУМ РФ по московскому времени.

1 день - 20 марта (пятница)

04:25 (фаджр) - 06:32 (шурук) - 12:37(зухр) - 16:39 (аср) - 18:43 (магриб) - 20:42 (иша)

2 день - 21 марта (суббота)

04:22 - 06:30 - 12:37 - 16:40 - 18:45 - 20:45

3 день - 22 марта (воскресенье)

04:19 - 06:27 - 12:36 - 16:42 - 18:47 - 20:47

4 день - 23 марта (понедельник)

04:16 - 06:24 - 12:36 - 16:44 - 18:49 - 20:50

5 день - 24 марта (вторник)

04:13 - 06:22 - 12:36 - 16:45 - 18:51 - 20:52

6 день - 25 марта (среда)

04:10 - 06:19 - 12:36 - 16:47 - 18:53 - 20:55

7 день - 26 марта (четверг)

04:06 - 06:17 - 12:35 - 16:48 - 18:55 - 20:57

8 день - 27 марта (пятница)

04:03 - 06:14 - 12:35 - 16:50 - 18:57 - 21:00

9 день - 28 марта (суббота)

04:00 - 06:11 - 12:35 - 16:51 - 18:59 - 21:02

10 день - 29 марта (воскресенье)

03:57 - 06:09 - 12:34 - 16:53 - 19:01 - 21:05

11 день - 30 марта (понедельник)

03:53 - 06:06 - 12:34 - 16:54 - 19:03 - 21:08

12 день - 31 марта (вторник)

03:50 - 06:03 - 12:34 - 16:56 - 19:05 - 21:10

13 день - 1 апреля (среда)

3:44 - 5:59 - 12:35 - 16:06 - 16:59 - 19:09 - 21:15

14 день - 2 апреля (четверг)

3:41 - 5:56 - 12:35 - 16:07 - 17:01 - 19:11 - 21:18

15 день - 3 апреля (пятница)

3:37 - 5:54 - 12:35 - 16:08 - 17:02 - 19:13 - 21:21

16 день - 4 апреля (суббота)

3:34 - 5:51 - 12:35 - 16:09 - 17:04 - 19:15 - 21:24

17 день - 5 апреля (воскресенье)

3:30 - 5:48 - 12:34 - 16:10 - 17:05 - 19:17 - 21:27

18 день - 6 апреля (понедельник)

3:27 - 5:46 - 12:34 - 16:11 - 17:07 - 19:19 - 21:30

19 день - 7 апреля (вторник)

3:23 - 5:43 - 12:34 - 16:12 - 17:08 - 19:21 - 21:33

20 день - 8 апреля (среда)

3:19 - 5:41 - 12:33 - 16:13 - 17:10 - 19:23 - 21:36

21 день - 9 апреля (четверг)

3:15 - 5:38 - 12:33 - 16:14 - 17:11 - 19:25 - 21:39

22 день - 10 апреля (пятница)

3:12 - 5:36 - 12:33 - 16:15 - 17:12 - 19:27 - 21:42

23 день - 11 апреля (суббота)

3:08 - 5:33 - 12:33 - 16:16 - 17:14 - 19:29 - 21:45

24 день - 12 апреля (воскресенье)

3:04 - 5:31 - 12:32 - 16:17 - 17:15 - 19:31 - 21:48

25 день - 13 апреля (понедельник)

3:00 - 5:28 - 12:32 - 16:19 - 17:17 - 19:33 - 21:51

26 день - 14 апреля (вторник)

2:56 - 5:25 - 12:32 - 16:20 - 17:18 - 19:35 - 21:55

27 день - 15 апреля (среда)

2:52 - 5:23 - 12:32 - 16:20 - 17:19 - 19:37 - 21:58

28 день - 16 апреля (четверг)

2:47 - 5:20 - 12:31 - 16:21 - 17:21 - 19:39 - 22:02

29 день - 17 апреля (пятница)

2:43 - 5:18 - 12:31 - 16:22 - 17:22 - 19:41 - 22:05