Мусульманские посты в 2026 году: когда, как держать, что нельзя делать

Пост – один из видов поклонения Аллаху. Как соблюдать пост? Сколько постов в исламе? Когда начало и конец месяца Рамадан в 2026 году? Что нельзя делать во время поста?

Пост является одним из пяти столпов ислама. Его главное правило – воздержание от еды и питья днем. Пост в месяц Рамадан обязателен для всех мусульман.

Что такое пост в исламе?

Пост (ураза) – один из видов поклонения Аллаху и один из пяти столпов в исламе наравне с молитвой (намазом), паломничеством (хаджем), милостыней (закятом) и свидетельством веры (шахадой).

Мусульманский пост заключается в воздержании от еды и питья с рассвета до захода солнца. Верующие могут потреблять пищу после заката и перед восходом солнца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

О достоинстве мусульманских постов сказано в хадисах пророка Мухаммеда. Кроме того, воздержание положительно сказывается на работе организма и способствует отказу от вредных привычек.

Как держать мусульманский пост?

Последователи ислама в пост воздерживаются от еды и питья в дневное время суток. То есть они не употребляют пищу с восхода солнца до его захода.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время поста мусульманам дозволено есть и пить в промежутке между вечерним приемом пищи (ифтаром, процессом разговения) и сухуром (предрассветным приемом пищи перед воздержанием).

Обязательный пост в месяц Рамадан в 2026 году

Обязательный пост для всех верующих в исламе один – пост в священный месяц Рамадан. Он является одним из столпов ислама и длится 30 дней.

Мусульмане считают Рамадан одним из самых лучших и значимых периодов в году и ждут его с нетерпением. Именно в этом месяце пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На протяжении всего месяца последователи ислама отказываются от потребления пищи днем. В 2026 году Рамадан начнется 17 февраля, а завершится 19 марта.

Желательные посты для мусульман

Помимо обязательного поста в месяц Рамадан, в исламе есть и другие посты, которые носят рекомендательный характер, но приносят пользу верующим.

Пост в месяц Шавваль

Месяц Шавваль – десятый месяц в исламском лунном календаре, который идет за Рамаданом. Первый день этого месяца сопровождается праздником Ураза-байрам.

В месяц Шавваль последователям ислама рекомендуется держать шестидневный пост, который можно совершить как сразу, так и разбить на несколько частей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом верующим запрещено соблюдать пост в первый день Шавваля, поскольку воздержание от пищи во время празднования Ураза-байрама является грехом.

Мусульмане могут начать поститься как на следующий день после праздника, так и через несколько дней. Кроме того, в Шавваль разрешено восполнить пропущенные в Рамадан дни поста.

В 2026 году месяц Шавваль начнется 20 марта, а закончится 17 апреля.

Пост в первые 10 дней месяца Зуль-хиджа и День Арафа

Пост в первую декаду последнего месяца исламского календаря Зуль-хиджа тоже является желательным. Сам пост длится 9 дней, а на десятый день мусульмане отмечают Курбан-байрам.

Несмотря на то, что данный пост относится к добровольным, для мусульман он обладает особой ценностью. Воздержание во время этих дней будет вознаграждено многократно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, на девятый день приходится День Арафа, в ходе которого последователи религии соблюдают однодневный пост. Соблюдение уразы в этот день искупает грехи предыдущего и будущего года.

В 2026 году месяц Зуль-хиджа начнется 18 мая. Именно с этого дня стартует первая декада последнего месяца, которая продлится до 27 мая.

Пост в месяц Мухаррам

Наступление первого месяца в мусульманском календаре Мухаррам означает приход нового года в исламе. В 2026 году 16 июня для верующих наступит новый 1448 год.

Пост в месяц Мухаррам – одно из особо ценных поклонений. Мусульманам дозволено его соблюдать как целый месяц, так и один день. Лучшим днем для воздержания принято считать 10-й день месяца – День Ашура.

В какие дни нельзя держать пост?

Последователям ислама запрещено держать пост в праздничные дни – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Соблюдение уразы в эти дни является грехом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, верующим не рекомендуется воздерживаться от еды и питья в пятницу.

Запреты во время поста

Любой мусульманский пост подразумевает не только пищевые ограничения, но и другие формы воздержания. Так, верующим запрещено употреблять табачные и никотиновые изделия, алкоголь и другие вредные привычки.

Представителям религии также нельзя вступать в интимную близость в дневное время суток (контакты разрешены после ифтара и до сухура) и предаваться удовольствиям и развлечениям.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во время поста нужно посвятить себя укреплению веры при помощи чтения Корана и молитв, встречам с родными и близкими, помощи бедным и нуждающимся.