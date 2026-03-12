ЕС попросил Израиль воздержаться от операции в Ливане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Евросоюза высказались против дальнейшей эскалации в Ливане. В ЕС отметили, что Израилю следует отказаться от действий, которые могут привести к ухудшению ситуации.

Лидеры Евросоюза обратились к Израилю с призывом воздержаться от дальнейшей эскалации в Ливане. Об этом сказано в итоговом заявлении лидеров ЕС по итогам заседания Евросовета.

"Европейский совет призывает Израиль воздержаться от дальнейшей эскалации посредством воздушных или наземных операций и уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана"

– лидеры ЕС

В понедельник армия Израиля сообщила, что приступает к наземной операции в южной части Ливана.

