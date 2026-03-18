Иранского флота на Каспии больше нет – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полном уничтожении иранского флота в Каспийском море.

"Вчера (18 марта - ред.) мы уничтожили весь их (Ирана - ред.) флот в Каспийском море"

– Биньямин Нетаньяху

Израильский лидер также уточнил, что США уничтожили один иранский флот – в Персидском заливе, а Израиль – второй, на Каспии.

Напомним, вечером в среду 12-й канал израильского телевидения распространил сообщение об ударах израильских ВВС по кораблям ВМС Исламской Республики в Каспийском море, а точнее по базе иранских военно-морских сил в городе Бендер-Энзели. Накануне факт удара подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ, пояснив, что это была первая атака армии Израиля по объектам ВМС ИРИ на Каспии во время текущей операции против Ирана.