Перемирие в Алеппо на грани срыва

На Ближнем Востоке возможно возникновение нового очага боевых действий: 31 декабря истекает срок перемирия между Сирийскими демократическими силами и официальным Дамаском. Контролируемый курдами интернациональный военный альянс должен был интегрироваться в сирийскую армию, однако этого так и не произошло, а напряженность между сторонами только нарастает.

Что произошло в Алеппо?

Этой ночью в Алеппо произошло очередное столкновение между сирийской армией и Сирийскими демократическими силами – прокурдской военной группировкой, по-прежнему контролирующей северо-восток Сирии. Боевые действия завершились договоренностью о прекращении огня, для чего, по данным сирийских СМИ, на СДС было оказано давление со стороны США. Погибли 4 человка, 23 ранены, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Ночные бои в Алеппо стали результатом накопившихся противоречий между СДС и официальным Дамаском, показав, насколько шатким остается положение дел в Северо-восточной Сирии, не желающей признавать власть действующих властей САР во главе с временным президентом Ахмедом аш-Шараа. Государственные медиа утверждают, что инициатором боевых действий был прокурдский военный альянс, а СДС, в свою очередь, возлагают ответственность на одну из многочисленных военных фракций сирийской армии. Таким образом, обе стороны заводят в тупик мартовское соглашение об интеграции армий.

О чем договорились Дамаск и СДС?

Напомним, что 10 марта 2025 года временное правительство Сирии подписало соглашение с Демократической автономной администрацией Северо-восточной Сирии (DAANES) о прекращении огня и объединении военных сил в рамках реинтеграции сирийского государства. Подписи под документом поставили командующий Силами народной самообороны СДС Мазлум Абди и временный президент Ахмед аш-Шараа. В качестве срока для начала объединения войск было выбрано 31 декабря 2025 года.

Однако до сегодняшнего дня сторонам так и не удалось договориться об условиях и порядке осуществления войсковой интеграции. Дамаск при поддержке Анкары уже выдвинул обвинения против СДС в нежелании выполнять условия соглашения – об этом накануне на совместной конференции заявили глава МИД Сирии Асаад Хасан аш-Шибани и его турецкий коллега Хакан Фидан. Аш-Шибани отметил необходимость завершения интеграционных процессов для сохранения стабильности внутри страны.

Чего хотят стороны?

Будущее соглашения СДС с Дамаском действительно представляется неопределенным. Еще в пятницу 19 декабря российское представительство DAANES сообщало о предварительных договоренностях по интеграции военных подразделений, достигнутых между Комитетом по переговорам Северо-восточной Сирии и переходным правительством Сирии.

Reuters, в свою очередь, информирует, что сирийские власти высказались о готовности интегрировать около 50 тыс членов СДС в три дивизии и меньшие бригады – но при условии передачи части полномочий и открытии доступа на северо-восток страны подразделениям сирийской армии.

Источники Reuters разделились на два лагеря по вопросу перспектив переговорного процесса: одни уверены в максимальной близости полноценной сделки между СДС и Дамаском, другие полагают, что сейчас ключевым аспектом переговоров является "сохранение лица" и продление срока прекращения огня в неподконтрольном Дамаску регионе. Последние ссылаются на невозможность полной интеграции СДС в сирийскую армию в ближайшее время из-за противоречий между сторонами, которые, однако, не хотят доводить ситуацию до полной дестабилизации.

Чем недовольны в Алеппо?

В субботу 20 декабря Мазлум Абди заявил в интервью Aryen TV, что проблемы Сирии как государства в пост-Асадовскую эпоху связаны с отсутствием фундаментальных изменений в мировоззрении официального Дамаска. Абди прямо подчеркнул, что желание властной группировки Ахмеда аш-Шараа подчинить всю многонациональную Сирию себе напрямую унаследовано от Партии арабского социалистического возрождения – та отвергала политический плюрализм и в стремлении к сплочению арабов в единую нацию тяготела к авторитарной системе власти.

Командующий силами народной самообороны СДС пояснил, что за год существования временного правительства не произошло серьезного обсуждения новой системы власти в Сирии, гарантирующей права и представительство всех сирийских национальностей и социальных групп. В частности, он напомнил о нерешенность проблем друзов и алавитов, с которыми у Дамаска периодически происходят столкновения.

Мазлум Абди также изложил актуальную позицию СДС по соглашению 10 марта. Он отверг трактовку 31 декабря 2025 года как конечного срока перемирия, пояснив, что дата была выбрана лишь как примерный ориентир начала объединения СДС с сирийской армией, а не как твердый дедлайн. Ключевым элементом диалога администрации Северо-восточной Сирии и Дамаска, по его мнению, является неустанное продолжение переговоров даже с учетом таких обстоятельств, как давление Турции, желающей нейтрализовать любые курдские угрозы в Сирии, в том числе потенциальные.

Перспективы мира в Сирии

Необходимо отметить, что военный лидер СДС воспринимает условия соглашения с Дамаском исключительно в рамках партнерства, а не модели подчинения. Это согласуется с планом интеграции курдского ополчения, опубликованным Абдуллой Оджаланом (лидером упраздненной Рабочей Партии Курдистана) – план предусматривает интеграцию СДС в сирийскую армию с сохранением собственного аппарата управления и обеспечения внутренней безопасности.

Однако, подобный расклад может не устроить Анкару, заинтересованную в общем ослаблении влияния СДС в Северо-восточной Сирии. Турецкие власти внимательно следят за тем, чтобы ситуация не завершилась созданием полностью автономного курдского образования на граничащей с Турцией части сирийской территории. Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил по этому поводу, что интеграция СДС в сирийскую армию должна сопровождаться "очищением от террористических элементов", то есть от представителей РПК, признанной в Турции террористической организацией.

В итоге 2026 год Сирия будет встречать на развилке из трех путей дальнейшего развития попыток Дамаска реинтегрировать северо-восток страны. Позитивный сценарий связан с выходом СДС и правительства аш-Шараа на полноценную сделку. Средний сценарий – это продолжение переговоров по условиям с периодическими, но кратковременными нарушениями перемирия. Негативный сценарий – начало крупномасштабных и долгосрочных боевых действий с целью взять Алеппо силой.