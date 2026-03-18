Мусульмане мира встречают Ураза-Байрам

Сегодня последователи ислама отмечают один из двух ключевых исламских праздников – Ураза-Байрам. Российских мусульман поздравил президент РФ Владимир Путин.

Исламский мир в пятницу 20 марта отмечает праздник Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр, или Праздник разговения). Он знаменует окончание священного месяца Рамадан, во время которого мусульмане держали обязательный пост – уразу.

Главная традиция праздника – это праздничный намаз. В Москве праздничная молитва на Ураза-Байрам проходит в Московской Соборной мечети, в Исторической мечети и в Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе, а также на дополнительной площадке в Центре технических видов спорта в Печатниках.

С поздравлением к мусульманам России обратился президент России Владимир Путин.

После праздничного богослужения принято собираться с родными и близкими за праздничным столом. Еще одна традиция праздника – оказание помощи нуждающимся. В день Ураза-Байрам запрещено поститься, а также употреблять алкоголь.

Во многих регионах России, а также в странах, где большинство жителей исповедуют ислам, Ураза-Байрам – выходной день. Кроме того, как правило, государство "добавляет" к нему еще один или два нерабочих дня.