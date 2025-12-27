Грузинские власти продолжают ожидать от Евросоюза извинений или хотя бы объяснений в связи с поддержкой Брюсселем попытки государственного переворота в Тбилиси.

Евросоюзу предстоит дать извинения из-за поддержки попытки госпереворота, которая была совершена в Грузии 4 октября прошлого года, соответствующее заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По словам политика, 4 января, когда исполнилось три месяца с этого события, он хотел сделать официальное заявление об отсутствии должной реакции со стороны Евросоюза. Однако, отметил он, в этот момент в разгаре были новогодние праздники, и он решил дать обществу отдохнуть.

Председатель парламента Грузии призвал подождать следующей такой даты – 4 февраля, предположив, что к этому времени послом ЕС в Грузии может быть сделано хотя бы одно заявление.

"Я бы сделал такое предложение, хотя бы не осуждать, а сказать, что насильственный штурм дворца президента Грузии не является европейским актом"

– Шалва Папуашвили

Он отметил, что со стороны Евросоюза ни разу не прозвучало осуждение в отношении штурма президентского дворца, который осуществлялся поддерживаемыми Брюсселем людьми. Папуашвили напомнил, что попытка госпереворота совершалась под флагом ЕС, и никаких объяснений и тем более извинений по этому поводу от ЕС не последовало.

"В Грузии была предпринята попытка штурма президентского дворца с флагом Европейского союза, и посольство ЕС и Еврокомиссия оправдали это, что является катастрофой"

– Шалва Папуашвили