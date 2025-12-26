В центре Тбилиси началась акция протеста

Проспект Руставели в Тбилиси снова заполонили оппозиционные активисты и сочувствующие. Протестующие продвигаются к зданию парламента.

Грузинская оппозиция в очередной раз вывела своих сторонников на акцию протеста в центре Тбилиси.

Акция началась у концертного зала на проспекте Меликишвили, после чего в формате шествия продолжилась на проспекте Руставели. Протестующие стекаются к зданию парламента Грузии.

Оппозиционеры держат в руках флаги ЕС и Грузии и выкрикивают лозунги против действующей власти.

Напомним, что МВД Грузии одобрило проведение акции протеста. Ранее правоохранители страны ограничили проведений шествий в стране, разрешив протестующим собираться в новогодние праздники возле здания парламента.