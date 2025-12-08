Ирак собирается национализировать месторождение "Западная Курна-2" – СМИ

Багдад, как сообщают СМИ, принял решение о национализации операционной деятельности принадлежащего "Лукойлу" нефтяного месторождения "Западная Курна-2".

Иракская государственная нефтяная компания "Басра" временно займется управлением нефтяным месторождением "Западная Курна-2", принадлежащим российскому "Лукойлу", о соответствующих планах рассказали ее представители.

Как пишет Reuters, правительство Ирака приняло решение о национализации операционной деятельности на этом нефтяном месторождении. Мера была предпринята для обеспечения его бесперебойной работы на фоне введенных США санкций против "Лукойла".

При этом, как уточнил один из источников агентства, Багдад продолжит поиски потенциальных покупателей доли "Лукойла", пока планируется вести их в течение 12 месяцев.

Напомним, что "Лукойлу" принадлежит три четверти акций в операционной деятельности месторождения "Западная Курна-2". Само месторождение считается одним из самых крупных в мире.