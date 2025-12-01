Вестник Кавказа

США одобряют возможную передачу "Западной Курны-2" от "ЛУКОЙЛа" американской компании

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские власти выступают за возможную передачу доли российского "ЛУКОЙЛа" в иракском месторождении "Западная Курна-2" какой-либо компании из США.

Вашингтон высоко оценивает возможность передать долю попавшего под санкции "ЛУКОЙЛа" в месторождении "Западная Курна-2" американскому оператору, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя Госдепартамента США.

"Мы воодушевлены первоначальными соглашениями министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron Corp., а также недавним обязательством передать "Западную Курну-2" американскому оператору"

– представитель Госдепа

Дипломат также заверил, что США и далее будут продвигать интересы американских компаний в Ираке.

Напомним, что "ЛУКОЙЛ" начал вынужденно продавать свои активы после включения компании в санкционный список Великобритании и затем США. Изначально о желании приобрести Lukoil International GmbH (LIG) – владельца зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" – сообщил швейцарский трейдер Gunvor, но Минфин США отказал компании в совершении сделки.

