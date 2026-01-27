Несколько бывших членов КСИР депортированы из США

Власти США выдворили из страны трех бывших членов КСИР. Их подозревали в организации террористических актов.
Соединенные Штаты депортировали трех бывших членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом информирует американская иммиграционная и таможенная служба ICE.
Всех троих подозревали в терроризме.
"Иностранным организаторам террористических актов НЕ рады в нашей стране"
– пресс-служба ICE
Согласно информации Министерства внутренней безопасности США, двое подозреваемых незаконно проникли в страну через Южную Калифорнию в 2024 году. Третий подозреваемый незаконно пересек границу в ноябре того же года, сотрудники погранслужбы поймали его недалеко от Сан-Луиса (штат Аризона).