Вестник Кавказа

В КБР на 77% вырастет финансирование нацпроектов в 2026 году

В КБР на 77% вырастет финансирование нацпроектов в 2026 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На реализацию нацпроектов в КБР направят рекордную сумму. Объем финансирования составит более 5 млрд руб.

В Кабардино-Балкарии направят в наступившем году на 77% больше средств на реализацию нацпроектов. Всего на воплощение в жизнь инициатив по улучшению качества жизни заложено 5,3 млрд руб. 

По словам председателя правительства КБР Алия Мусукова, это рекордный объем финансирования. 

"Объем финансирования по обязательствам, связанным с реализацией национальных проектов на территории муниципальных образований Кабардино-Балкарии, существенно вырос. Предварительно, потому что будет еще увеличиваться, оно составляет 5 млрд 351 млн рублей. Это на 77%, больше, чем в прошлом году"

– Алий Мусуков 

По данным властей КБР, средства пойдут на семь проектов. Больше половины – 3 млрд руб – получит проект "Все лучшее – детям", также свыше 500 млн руб будет направлено на благоустройство городов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
930 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.