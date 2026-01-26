Верхний Ларс сегодня: движение открыли для всех видов транспорта

Во вторник днем проезд по Военно-Грузинской дороге к МАПП Верхний Ларс открыт для всех видов транспорта.

Верхний Ларс сегодня открыт для транспорта – как грузового, так и легкового, и автобусов.

На данный момент Военно-Грузинская дорога свободна, заторов из транспорта не наблюдается, проезд разрешен.

Отметим, что в течение суток 26 января на территории Северной Осетии скопилось в ожидании проезда через Российско-грузинскую границу 1605 фур, из них 1458 были зарегистрированы в электронной очереди. На 25 января большегрузов в очереди было значительно больше – более двух тысяч.