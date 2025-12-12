Дагестан рассчитывает на увеличение урожая зерна в 2026 году

В этом году в Дагестане могут собрать до 220 тыс т урожая зерновых. В Минсельхозе региона отметили, что ожидаемый урожай будет больше прошлогоднего.

Дагестан в 2026 году может получить урожай зерновых в 220 тыс т, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РД.

В ведомстве уточнили, что в 2025 году в регионе было собрано на 3 тыс т меньше зерна, чем ожидается в текущем.

Сейчас погода благоприятно сказывается на посевах: снег слоем 3-5 см укрыл поля, что защищает посевы, а морозы находятся в пределах нормы и не влияют негативно. Наличие снега на полях обеспечит посевы влагой в весенний период, уточнили в министерстве.