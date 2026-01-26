Краснодарский край и Чечня стали регионами с наибольшей смертностью в ДТП

Больше всего смертельных ДТП произошло в 2025 году в Краснодарском крае и Чечне. Всего за год в дорожных авариях в России погибло почти 14 тыс человек.

В России в ДТП в 2025 году погибло 13 928 человек, больше всего в Краснодарском крае – 711 человек, следует из статистических данных МВД РФ.

По данным ведомства, на Кубани за год в авариях погибли 711 человек, а минимум среди регионов зафиксирован в Ненецком автономном округе, там за год в результате ДТП погиб один человек.

Наибольшая смертность в ДТП на 100 пострадавших зафиксирована в Чечне – 19,1, в Брянской области – 16,7, в Подмосковье – 14,9. В Дагестане на 100 пострадавших смертность составила 12,8, в КБР – 12.