Предупреждение из-за непогоды объявили на Кубани

В Краснодарском крае в течение следующих двух дней ожидаются сильный гололед и изморозь, в регионе объявлено экстренное предупреждение.

Жителей Краснодарского края предупредили о значительном ухудшении погодных условий – ожидается сильный гололед и изморозь на дорогах. Соответствующее сообщение было опубликовано региональным МЧС.

Плохие погодные условия прогнозируются в течение двух дней – с 27 по 28 января.

"Ожидается сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица"

– МЧС РФ по Краснодарскому краю

Спасатели объявили об экстренном предупреждении и рекомендуют жителям и гостям Кубани воздержаться от дальних поездок, без необходимости не покидать дома.

В случае отключения света или газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы, добавили в сообщении.