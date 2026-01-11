Метеорологи продлили штормовое предупреждение на Кубани и в КЧР

Непогода сегодня сохранится как минимум в Краснодарском крае и в Карачаево-Черкесии – синоптики этих двух регионов продлили действие чрезвычайных предупреждений еще на сутки.

Жителей Краснодарского края сегодня ждут очередные капризы погоды – по всей территории края ожидаются сильные дожди и снег, и все это – на фоне установившихся здесь отрицательных температур, сообщает Краснодарский ЦГМС.

"В отдельных районах края пройдет очень сильный снег, возможно его налипание на провода и деревья. Весь день будет сильный гололед, сопровождающийся гололедно-изморозевыми отложениями, а температура воздуха днем составит от двух до семи градусов мороза"

- Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В столице края сохранится гололедица на дорогах, а временами будут идти обильные снегопады, передает "АиФ-Юг".

В горной Карачаево-Черкесии будет не только холодно, но и лавиноопасно: после сильных снегопадов в регионе до вечера завтрашнего дня, 14 января, сохраняется высокий риск схода лавин, сообщили в пресс-службе регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Сегодня в некоторых районах республики продолжатся сильные снегопады, что и послужит причиной лавинной опасности в горных зонах.