Крещенских морозов в Москве не будет – Гидрометцентр

Российская столица в этом году встретит Крещение без сильных морозов, рассказали в Гидрометцентре, исходя из предварительных прогнозов.

Крещенские морозы обойдут Москву и Московскую область стороной, поделилась ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Морозы, по-хорошему, это когда температура ниже минус 10 градусов. Предварительно, достаточно мягкая должна быть погода на Крещение. Температура в районе (минус) 10 градусов. Это можно с натяжкой назвать умеренной морозной погодой, будет слабый снежок"

– Марина Макарова

Специалист уточнила, что ближе к дета прогноз может уточняться, передает ТАСС.

Крещение в 2026 году православные будут отмечать 19 января.